Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt verloren am Dienstag den Mut.

Der SMI ist mit einem Plus in den Handel eingestiegen und blieb im Verlauf zunächst auf grünem Terrain, die Marke von 14'000 Punkten wurde zwischenzeitlich zurückerobert. Im Tagesverlauf rutschte er jedoch an seinen Vortagsschluss zurück. Letztendlich verabschiedete er sich 0,22 Prozent im Minus bei 13'912,19 Punkten aus dem Handel.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich uneinheitlich und beendeten die Sitzung 0,19 Prozent leichter bei 19'721,64 Zählern bzw. 0,04 Prozent höher bei 2'247,81 Punkten.

Unterstützung erhielt der Leitindex von etwas nachgebenden Ölpreisen , die aber weiterhin im Fokus bleiben. Hoffnung machte am Markt, dass die diplomatischen Bemühungen im Konflikt zwischen den USA und Iran weitergehen. Gleichzeitig verharrten die US-Renditen auf hohem Niveau. "Der Anstieg der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen scheint aber keine reine Inflationsgeschichte zu sein", hiess es bei Swissquote . Auch robuste Wachstumserwartungen und ein restriktiverer Fed-Ausblick spielten eine Rolle.

Hierzulande signalisierte das KOF-Konjunkturbarometer für September weiterhin günstige Konjunkturaussichten. Besonders positiv entwickelten sich Industrie, Dienstleistungen und Bau.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren Aufschläge zu sehen.

Der DAX war kaum verändert in den Handel eingestiegen und kämpfte sich im Verlauf auf grünes Terrain. Jedoch rutschte er anschliessen zurück an die Nulllinie, wo er 0,10 Prozent höher bei 25'399,21 Zählern in den Feierabend ging.

Frische Hoffnungen auf Fortschritte für eine Lösung des US-iranischen Krieges haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag zumindest teilweise zu Gewinnen verholfen. Die Ölpreise sanken spürbar.

In dem festgefahrenen Konflikt versuche aktuell der Golfstaat Katar eine Lösung zu finden. Die Ölpreise reagierten prompt und gaben spürbar nach. In der Folge atmeten Anleger auf und griffen wieder deutlicher bei Aktien zu. Die Anleger setzten nicht zuletzt auch mit deutschen Standardwerten auf eine mögliche Deeskalation im Nahen Osten und die damit verbundenen positiven Folgen für Inflation und Weltkonjunktur, kommentierte etwa Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Gewinne.

WALL STREET

Die Wall Street gab am Dienstag leicht nach.

Der Dow Jones schloss 0,25 Prozent tiefer bei 51'350,99 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem Abschlag von 0,09 Prozent bei 26'797,54 Punkten aus dem Handel.

Mit roten Vorzeichen zeigte sich die Wall Street am Dienstag. Im Fokus standen leicht fallende Ölpreise und Renditen, wenngleich sich diese weiterhin auf einem hohen Niveau bewegen.

Die Ölpreise gaben aufgrund von Anzeichen für eine Erholung der Rohölexporte aus wichtigen Förderländern im Nahen Osten nach. Im September erreichten die Rohölexporte aus der Golfregion laut Daten von Kpler 80 Prozent des Vorkriegsniveaus. Unterdessen hat Saudi-Arabien nach einer Reparatur den Ölexport durch die Ost-West-Pipeline wieder aufgenommen, was auf eine sich verbessernde Versorgungslage hindeutet. "Dass die Ölpreise so hoch bleiben, dürfte an der Skepsis der Marktteilnehmer liegen, dass angesichts der angespannten Atmosphäre zwischen den Konfliktparteien dieses hohe Marktangebot nachhaltig sein wird", sagt Barbara Lambrecht, Rohstoffanalystin bei der Commerzbank.

Konjunkturseitig haben die Akteure mit Blick auf die Inflation bereits der Preisindex der Persönlichen Konsumausgaben in den USA im Blick, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Dazu kommt am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für September.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost notieren am Mittwoch mehrheitlich im Plus.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um deutliche 2,06 Prozent auf 66'832,28 Punkte.

Der Shanghai Composite gewinnt derweil 0,27 Prozent auf 3'840,83 Punkte.

Wenig bewegt präsentieren sich unterdessen die Börsen in Hongkong, wo es für den Hang Seng zeitweise um minimale 0,04 Prozent auf 24'513,14 Punkte abwärts geht.

Steigende Anleiherenditen und wachsende Inflationssorgen haben die globalen Anleihemärkte am Mittwoch belastet. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich dagegen weitgehend robust. Belastend wirkten insbesondere Bedenken hinsichtlich der Staatsfinanzen, das hohe Volumen an Neuemissionen sowie der zunehmende Inflationsdruck. Verstärkt wird dieser durch die hohen Energiekosten infolge des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bewegte sich weiterhin nahe einem 17-Jahres-Hoch. An den Aktienmärkten sorgten hingegen solide Unternehmensgewinne und der anhaltende Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) für Unterstützung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires