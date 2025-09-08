Montagshandel in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Plus

Zum Handelsschluss sprang der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.21 Prozent auf 6’495.15 Punkte an. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 50.571 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.196 Prozent auf 6’494.22 Punkte an der Kurstafel, nach 6’481.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’483.29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’508.67 Zählern.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 08.08.2025, bei 6’389.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’000.36 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, mit 5’408.42 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10.68 Prozent aufwärts. Bei 6’532.65 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Lumen Technologies (+ 7.79 Prozent auf 5.12 USD), Take Two (+ 3.80 Prozent auf 248.78 USD), VF (+ 3.73 Prozent auf 15.56 USD), Live Nation Entertainment (+ 3.66 Prozent auf 169.40 USD) und MSCI (+ 3.50 Prozent auf 574.58 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil CVS Health (-4.77 Prozent auf 70.26 USD), Brown-Forman B (-4.57 Prozent auf 27.59 USD), Norwegian Cruise Line (-4.40 Prozent auf 24.53 USD), T-Mobile US (-3.90 Prozent auf 242.90 USD) und Chipotle Mexican Grill (-3.43 Prozent auf 39.65 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 42’176’925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.476 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch