Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 25’127.13 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.005 Prozent auf 25’139.80 Punkte an der Kurstafel, nach 25’141.02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25’043.06 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’178.23 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’626.25 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.07.2025, den Wert von 23’180.06 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 21.10.2024, mit 20’361.47 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19.79 Prozent. Bei 25’195.28 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 10.97 Prozent auf 20.33 USD), Atlassian (+ 6.25 Prozent auf 168.71 USD), Lululemon Athletica (+ 5.20 Prozent auf 181.39 USD), Adobe (+ 4.12 Prozent auf 357.55 USD) und Axon Enterprise (+ 3.50 Prozent auf 707.04 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Constellation Energy (-3.03 Prozent auf 358.79 USD), JDcom (-2.75 Prozent auf 32.83 USD), CSX (-2.56 Prozent auf 35.73 USD), Alphabet A (ex Google) (-2.37 Prozent auf 250.46 USD) und AppLovin (-2.35 Prozent auf 552.64 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 26’469’973 Aktien gehandelt. Mit 3.819 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Charter A-Aktie hat mit 6.87 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.23 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

