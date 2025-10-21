Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’623 -0.1%  SPI 17’361 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’330 0.3%  Euro 0.9237 0.1%  EStoxx50 5’687 0.1%  Gold 4’129 -5.2%  Bitcoin 88’445 0.9%  Dollar 0.7962 0.5%  Öl 61.7 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Netflix kann Gewinn und Umsatz steigern: Netflix-Aktie verliert trotzdem deutlich
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision
Beyond Meat-Aktie hochvolatil: Extreme Kursausschläge
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Suche...
200.- Saxo-Deal

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’127.13
Pkt
-13.89
Pkt
-0.06 %
22:49:38
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100 im Blick 21.10.2025 22:33:49

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus

Der NASDAQ 100 ging stabil aus dem Handelstag.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 25’127.13 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.005 Prozent auf 25’139.80 Punkte an der Kurstafel, nach 25’141.02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25’043.06 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’178.23 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’626.25 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.07.2025, den Wert von 23’180.06 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 21.10.2024, mit 20’361.47 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19.79 Prozent. Bei 25’195.28 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 10.97 Prozent auf 20.33 USD), Atlassian (+ 6.25 Prozent auf 168.71 USD), Lululemon Athletica (+ 5.20 Prozent auf 181.39 USD), Adobe (+ 4.12 Prozent auf 357.55 USD) und Axon Enterprise (+ 3.50 Prozent auf 707.04 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Constellation Energy (-3.03 Prozent auf 358.79 USD), JDcom (-2.75 Prozent auf 32.83 USD), CSX (-2.56 Prozent auf 35.73 USD), Alphabet A (ex Google) (-2.37 Prozent auf 250.46 USD) und AppLovin (-2.35 Prozent auf 552.64 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 26’469’973 Aktien gehandelt. Mit 3.819 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Charter A-Aktie hat mit 6.87 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.23 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

15:16 Julius Bär: 9.90% p.a. JB Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Holcim Ltd, Givaudan SA, Geberit AG
14:19 ABB – starke Zahlen und Milliardenverkauf
09:50 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
09:21 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
09:02 Schwergewichte bremsen SMI ein
06:16 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Vor einer wichtigen Hürde
16.10.25 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’105.16 18.92 UEBSLU
Short 13’374.15 13.60 B6CSKU
Short 13’913.52 8.50 UJ3S8U
SMI-Kurs: 12’622.70 21.10.2025 17:31:35
Long 12’028.82 19.06 SZEBLU
Long 11’786.48 13.98 SG1BPU
Long 11’264.99 8.80 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie und Co. im Fokus: Sorge um KI-Blase - Finanzjournalist erwartet einen Crash
Milliardendeal: Holcim übernimmt Xella - Aktie mit Gewinnen
ThyssenKrupp Marine Systems kommt an die Börse
Nach starkem Anstieg bei Almonty Industries-Aktie - Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial
UBS-Aktie in Rot: Digitale Kanäle lahmgelegt - Immobilienverkauf an Swiss Life
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT: Nach Kurseinbruch jetzt wieder im Aufwind?
TKMS-Aktie feiert starken Börsengang: Erstkurs der thyssenkrupp-Tochter übertrifft Erwartungen
ams-OSRAM-Aktien weiter durch Spekulation über Meta-Partnerschaft getrieben

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’127.13 -0.06%

finanzen.net News

Datum Titel
22:45 EU legt Position für Klimakonferenz fest
22:43 Netflix verfehlt Gewinnerwartungen nach Steuerstreit
22:36 ROUNDUP/Aktien New York: Dow setzt Rekordkurs fort
22:32 POLITIK: Nato-Generalsekretär reist überraschend zu Trump
22:23 GNW-News: Teva und Prestige Biopharma schließen Lizenzvereinbarung für die Vermarktung von Tuznue® in Europa
22:21 Aktien New York: Dow setzt Rekordkurs fort
22:05 ROUNDUP: EU-Kommission will geplantes Waldschutzgesetz abschwächen
22:04 ROUNDUP: Spanien und Frankreich für weitgehendes Verbrenner-Aus
22:00 ROUNDUP: US-Medien: Trump-Putin-Treffen in Ferne gerückt
21:45 Emissionshandel: EU-Kommission gegen Preissprung beim Tanken