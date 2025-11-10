Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dow Jones-Marktbericht 10.11.2025 20:03:45

Montagshandel in New York: Dow Jones steigt

Der Dow Jones gewinnt am Montagnachmittag an Wert.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.65 Prozent höher bei 47’293.02 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19.343 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.405 Prozent tiefer bei 46’797.03 Punkten in den Montagshandel, nach 46’987.10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 47’330.42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 46’934.35 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45’479.60 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 44’175.61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43’988.99 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 11.56 Prozent zu. 48’040.64 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36’611.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 5.04 Prozent auf 197.64 USD), 3M (+ 2.35 Prozent auf 168.72 USD), Microsoft (+ 1.80 Prozent auf 505.77 USD), Amazon (+ 1.74 Prozent auf 248.66 USD) und Goldman Sachs (+ 1.61 Prozent auf 799.00 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Home Depot (-2.27 Prozent auf 314.90 EUR), Procter Gamble (-1.71 Prozent auf 144.47 USD), UnitedHealth (-1.07 Prozent auf 320.74 USD), Nike (-0.70 Prozent auf 60.66 USD) und Verizon (-0.70 Prozent auf 39.75 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 26’084’866 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.951 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.53 erwartet. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.84 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

