SMI 12'231 -0.5%  SPI 16'992 -0.3%  Dow 46'108 1.4%  DAX 23'669 -0.1%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5'375 -0.2%  Gold 3'646 0.3%  Bitcoin 91'630 -0.3%  Dollar 0.7972 0.2%  Öl 67.5 1.8% 
RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

66.04
CHF
0.81
CHF
1.24 %
12:32:44
BRXC
12.09.2025 12:26:24

RENK Buy

RENK
66.04 CHF 1.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Andrang bei der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London sei ihr noch stärker vorgekommen als im Rekordjahr 2023, schrieb Chloe Lemarie in ihrer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Renk gehe davon aus, dass die deutschen Verteidigungsaufträge bis Ende des Jahres bei den Hauptauftragnehmern eingingen, mit Folgeaufträgen an Renk drei bis fünf Monate später./gl/tih/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70.41 € 		Abst. Kursziel*:
13.62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.41%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

