CAC 40-Kursentwicklung 05.11.2025 15:58:58

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 notiert um Vortagesschluss

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 notiert um Vortagesschluss

Kaum verändert zeigt sich der CAC 40 am Mittwochnachmittag.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
566.59 CHF -0.19%
Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.00 Prozent höher bei 8’067.27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.452 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.737 Prozent auf 8’008.06 Punkte an der Kurstafel, nach 8’067.53 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8’075.32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’005.82 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0.635 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 8’081.54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’621.04 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 05.11.2024, einen Wert von 7’407.15 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9.11 Prozent aufwärts. Bei 8’271.48 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’763.76 Zählern markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 88’008 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 304.469 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.63 erwartet. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

