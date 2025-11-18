Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'482 -0.9%  SPI 17'144 -1.0%  Dow 46'099 -1.1%  DAX 23'173 -1.8%  Euro 0.9260 0.4%  EStoxx50 5'534 -1.9%  Gold 4'068 0.6%  Bitcoin 74'655 1.9%  Dollar 0.7996 0.5%  Öl 64.1 0.1% 
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’551.34
Pkt
-248.58
Pkt
-1.00 %
18:10:40
Index im Blick 18.11.2025 18:00:55

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Mittag

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Mittag

Der NASDAQ 100 erleidet am Dienstagmittag Verluste.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.85 Prozent leichter bei 24’588.06 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.597 Prozent auf 24’651.78 Punkte an der Kurstafel, nach 24’799.92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 24’735.12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’299.29 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 24’817.95 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 23’713.76 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Wert von 20’539.19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17.22 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26’182.10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.59 Prozent auf 210.25 USD), Paccar (+ 2.54 Prozent auf 96.54 USD), DexCom (+ 2.53 Prozent auf 59.97 USD), Biogen (+ 2.31 Prozent auf 168.49 USD) und Netflix (+ 2.19 Prozent auf 112.71 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil PDD (-6.48 Prozent auf 120.68 USD), Micron Technology (-4.29 Prozent auf 231.58 USD), Marvell Technology (-4.07 Prozent auf 80.05 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3.46 Prozent auf 232.19 USD) und Amazon (-3.04 Prozent auf 225.78 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’160’007 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.982 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

2025 hat die Netflix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.54 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Inside Trading & Investment

