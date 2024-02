Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagnachmittag im Minus

Die Aktie verlor um 04:28 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 404,43 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 38'461 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 403,56 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 405,66 USD. Zuletzt wechselten 4'387'264 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 415,31 USD erreichte der Titel am 01.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 2,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 245,61 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,27 Prozent.

Am 30.01.2024 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62'020,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 52'747,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

