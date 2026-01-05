Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Produktion von M3-Modulen 05.01.2026 21:18:00

Leclanché-Aktie: Produktion einer Modullinie nach Brandfall wieder aufgenommen

Gut sechs Wochen nach einem Brand konnte der Batteriehersteller Leclanché eine Montagelinie in Yverdon-les-Bains wieder in Betrieb nehmen.

Die Produktion von sogenannten M3-Modulen wurde am (heutigen) 5. Januar 2026 wieder aufgenommen, teilte das Unternehmen gleichentags mit.

Aktuell arbeite man mit angepassten Betriebsbedingungen, erklärte Leclanché in dem Communiqué. Und zwar so lange, bis die bei dem Zwischenfall beschädigten Anlagen vollständig ersetzt seien.

In den kommenden Wochen werde die Produktion schrittweise hochgefahren, hiess es weiter. Leclanché geht davon aus, in diesem Modus die volle Produktionskapazität "nahezu" zu erreichen. Sobald die neuen Anlagen installiert seien, werde wieder unter Volllast produziert.

Die Lieferunterbrechungen für die Kunden waren laut Leclanché "minimal". Und mit der Wiederaufnahme der Produktion sei das Unternehmen in der Lage, die Lieferungen an Kunden aufrechtzuerhalten.

ra/cg

Yverdon-les-Bains (awp)

Bildquelle: Keystone

