Leclanché-Aktie: Produktion einer Modullinie nach Brandfall wieder aufgenommen

Die Produktion von sogenannten M3-Modulen wurde am (heutigen) 5. Januar 2026 wieder aufgenommen, teilte das Unternehmen gleichentags mit.

Aktuell arbeite man mit angepassten Betriebsbedingungen, erklärte Leclanché in dem Communiqué. Und zwar so lange, bis die bei dem Zwischenfall beschädigten Anlagen vollständig ersetzt seien.

In den kommenden Wochen werde die Produktion schrittweise hochgefahren, hiess es weiter. Leclanché geht davon aus, in diesem Modus die volle Produktionskapazität "nahezu" zu erreichen. Sobald die neuen Anlagen installiert seien, werde wieder unter Volllast produziert.

Die Lieferunterbrechungen für die Kunden waren laut Leclanché "minimal". Und mit der Wiederaufnahme der Produktion sei das Unternehmen in der Lage, die Lieferungen an Kunden aufrechtzuerhalten.

ra/cg

Yverdon-les-Bains (awp)