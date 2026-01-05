Leclanche Aktie 11030311 / CH0110303119
05.01.2026 21:18:00
Leclanché-Aktie: Produktion einer Modullinie nach Brandfall wieder aufgenommen
Gut sechs Wochen nach einem Brand konnte der Batteriehersteller Leclanché eine Montagelinie in Yverdon-les-Bains wieder in Betrieb nehmen.
Aktuell arbeite man mit angepassten Betriebsbedingungen, erklärte Leclanché in dem Communiqué. Und zwar so lange, bis die bei dem Zwischenfall beschädigten Anlagen vollständig ersetzt seien.
In den kommenden Wochen werde die Produktion schrittweise hochgefahren, hiess es weiter. Leclanché geht davon aus, in diesem Modus die volle Produktionskapazität "nahezu" zu erreichen. Sobald die neuen Anlagen installiert seien, werde wieder unter Volllast produziert.
Die Lieferunterbrechungen für die Kunden waren laut Leclanché "minimal". Und mit der Wiederaufnahme der Produktion sei das Unternehmen in der Lage, die Lieferungen an Kunden aufrechtzuerhalten.
ra/cg
Yverdon-les-Bains (awp)
