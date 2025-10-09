Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|
09.10.2025 13:19:00
Microsoft-Aktie kaum bewegt: Microsoft Schweiz ernennt Reinhard Nissl zum Personalchef
Microsoft Schweiz hat Reinhard Nissl zum neuen Personalchef ernannt. Er folgt auf Shipra Singh, die innerhalb von Microsoft eine neue Position übernommen hat.
Microsoft-Aktie gewinnt vorbörslich an der NASDAQ 0,02 Prozent auf 524,93 US-Dollar.
Zürich (awp)
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
08.10.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Mittwochabend fester (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft legt am Mittwochnachmittag zu (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microsoft von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones verliert (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|03.10.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
