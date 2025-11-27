Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’822 0.4%  SPI 17’616 0.4%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’726 1.1%  Euro 0.9323 -0.1%  EStoxx50 5’656 1.5%  Gold 4’160 -0.1%  Bitcoin 73’504 1.0%  Dollar 0.8044 0.0%  Öl 63.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Mercedes-Aktie: Chef des Autobauers sieht weiter harten Wettbewerb in China
DroneShield erneut unter Druck: Setzt sich der Negativtrend fort?
Krypto-Rücksetzer genutzt: Darum stockt Cathie Woods ARK Invest jetzt kräftig auf
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Suche...
Plus500 Depot

Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lage schwierig 27.11.2025 08:33:00

Mercedes-Aktie: Chef des Autobauers sieht weiter harten Wettbewerb in China

Mercedes-Aktie: Chef des Autobauers sieht weiter harten Wettbewerb in China

Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius erwartet weiter schwierige Bedingungen in China.

Mercedes-Benz Group
53.91 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen
"Nach Corona sieht man, dass die Marktdynamik nicht ganz so ist, wie es sie 15, 20 Jahre lang war. Und das gepaart mit einer unglaublichen Wettbewerbsintensität. 100 Automobilfirmen buhlen um einen Markt, der vielleicht 30 bis 40 halten kann", sagte Källenius der "Automobilwoche". Eine Bereinigung stehe bevor, werde aber dauern. "Das heisst, dass diese hohe Wettbewerbsintensität für die nächsten Jahre zunächst erhalten bleibt."

Diesem Wettbewerb müsse man sich stellen. "Jetzt wollen wir ja nicht 100 Prozent des Marktes haben, sondern eben unseren Anteil. Und da ist es absolut möglich, mit der richtigen Produktstrategie und der richtigen Industrialisierungsstrategie das zu erhalten oder auch auszubauen. Aber wir sind nicht naiv. Wir sind realistisch. Die nächsten Jahre in China werden tough." Um bei Kosten und Effizienz in der Entwicklung mitzuhalten, müsse Mercedes "chinesischer" werden. "So nah an die 100 Prozent wie möglich. In China for China. Nur so kriegst du in dem Preisgefüge, wie sich das gerade jetzt darstellt, Wasser unterm Kiel."

China ist für Mercedes-Benz der grösste Absatzmarkt, gefolgt von den Regionen Europa und Nordamerika. In China verkaufte der Hersteller im dritten Quartal 125.100 Fahrzeuge, ein Rückgang um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

STUTTGART (awp international)

Weitere Links:

Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Nexperia-Chipmangel belastet Autohersteller weltweit

Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com