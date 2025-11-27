Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.11.2025 13:08:00

BKW-Aktie mit leichtem Plus: BKW erhöht Syndikatskreditlinie auf 1,5 Milliarden Franken

Der Energiekonzern BKW hat eine im Sommer 2024 abgeschlossene Kreditfazilität erhöht.

Die Erhöhungsoption um 500 Millionen Franken wurde per 26. November 2025 ausgeübt.

Damit sei die bestehende unbesicherte, fest zugesagte Syndikatslinie auf 1,5 von 1,0 Milliarden Franken ausgebaut worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Fazilität hat demnach eine Laufzeit bis 2030 und enthält die Option, diese um ein Jahr zu verlängern. Laut BKW ist damit die Liquiditätsreserve über den gesamten Horizont der Strategie "Solutions 2030" abgesichert.

Liquiditätsreserve bisher unbenutzt

Die Syndikatskreditlinie besteht seit Mai 2024. Sie dient als Liquiditätsreserve und ist unbenutzt. Die Fazilität wurde unter der Führung von UBS Switzerland AG mit rund 20 in- und ausländischen Banken abgeschlossen.

Im November 2024 hatte die BKW am Capital Markets Day die neue Strategie "Solutions 2030" kommuniziert. Diese beinhaltet unter anderem den Ausbau der Produktionskapazitäten und Handelsaktivitäten. Dieser Ausbau wird zu zusätzlichem Absicherungsvolumen an den Strombörsen und damit verbunden zu höheren Liquiditätsanforderungen aus Sicherheitsleistungen führen.

Im Rahmen einer vorsichtigen Risikopolitik würden deshalb die Liquiditätsreserven "vorausschauend" erhöht, um auch bei steigenden Handelsvolumen und einem allfälligen erneuten Auftreten von Marktverwerfungen das Sicherheitsniveau bezüglich Liquiditätsrisiken hochzuhalten.

Für die BKW-Aktie geht es zeitweise im Schweizer Handel um 0,12 Prozent auf 166,70 CHF nach oben.

Bern (awp)

Bildquelle: BKW AG
