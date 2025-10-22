Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.10.2025 09:30:43

Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Nexperia-Chipmangel belastet Autohersteller weltweit

Wegen der Ereignisse rund um den niederländischen Chiphersteller Nexperia und den damit verbundenen Risiken für die Lieferkette warnt Mercedes-Benz vor den Auswirkungen für die gesamte Autobranche.

Daimler
13.30 EUR -2.92%
Kaufen Verkaufen
"Die gesamte Industrie ist betroffen. Wir beobachten die Entwicklung genau und sind im Austausch mit den relevanten Stakeholdern", teilte der DAX-Konzern mit. Es sei aktuell schwierig, verlässliche Prognosen zu machen.

Die niederländische Regierung hatte die Kontrolle über den niederländischen Chiphersteller Nexperia vom chinesischen Eigentümer übernommen. Den Haag verwies auf Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit. Nexperia sei ein wichtiger weltweiter Lieferant von Halbleitern, die beispielsweise häufig in elektronischen Steuergeräten von Fahrzeugelektroniksystemen zum Einsatz kommen.

Mercedes-Benz sei unter anderem wegen "guter partnerschaftlicher Beziehungen" mit Lieferanten im Kurzfristzeitraum abgesichert, heisst es von dem Stuttgarter Konzern weiter. "Wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern daran, eventuell auftretende Lücken zu schliessen", so Mercedes-Benz.

Im XETRA-Geschäft geben Mercedes-Benz-Aktien zur Wochenmitte zeitweise um 1,11 Prozent nach auf 53,57 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com