Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Risiken
|
22.10.2025 09:30:43
Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Nexperia-Chipmangel belastet Autohersteller weltweit
Wegen der Ereignisse rund um den niederländischen Chiphersteller Nexperia und den damit verbundenen Risiken für die Lieferkette warnt Mercedes-Benz vor den Auswirkungen für die gesamte Autobranche.
Die niederländische Regierung hatte die Kontrolle über den niederländischen Chiphersteller Nexperia vom chinesischen Eigentümer übernommen. Den Haag verwies auf Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit. Nexperia sei ein wichtiger weltweiter Lieferant von Halbleitern, die beispielsweise häufig in elektronischen Steuergeräten von Fahrzeugelektroniksystemen zum Einsatz kommen.
Mercedes-Benz sei unter anderem wegen "guter partnerschaftlicher Beziehungen" mit Lieferanten im Kurzfristzeitraum abgesichert, heisst es von dem Stuttgarter Konzern weiter. "Wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern daran, eventuell auftretende Lücken zu schliessen", so Mercedes-Benz.
Im XETRA-Geschäft geben Mercedes-Benz-Aktien zur Wochenmitte zeitweise um 1,11 Prozent nach auf 53,57 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Daimler stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
09.10.25
|Archion Group: Neues Lkw-Gemeinschaftsunternehmen von Toyota und Daimler Truck mit IPO 2026 (finanzen.ch)
|
08.10.25