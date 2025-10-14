Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
14.10.2025 12:38:41
MARKT USA/Wall Street-Erholung dürfte schon wieder passe sein
Die Erholung der Wall Street am Vortag nach dem Ausverkauf vom Wochenschluss dürfte am Dienstag schon wieder Makulatur sein. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine schwache Handelseröffnung am Kassamarkt schliessen. Denn trotz aller Beteuerungen, einen neuen Handelsstreit vermeiden zu wollen, zeigen weder die USA noch China echten Einigungswillen. China hat die neuen Exportkontrollen des Landes für Seltene Erden verteidigt. Die Beschränkungen stellten kein Exportverbot für Seltene Erden dar, sie dienten vielmehr dem Schutz der nationalen Sicherheit Chinas und der Stabilität der globalen Industrie- und Lieferketten, argumentiert das chinesische Handelsministerium. Die USA sehen das kritischer.
Zwar räumte die chinesische Seite Verhandlungen mit den USA ein, sie bekräftigte jedoch auch, dass Washington keine Handelsgespräche mit Peking führen könne, solange die US-Regierung Drohungen ausspreche und neue Beschränkungen verhänge. Zudem nahm China fünf US-Töchter der südkoreanischen Grosswerft Hanwha Ocean auf ihre Sanktionsliste und kündigte weitere Untersuchungen im Schiffssektor an. "Volatilität steht wieder auf der Tagesordnung, da die Beziehungen zwischen den USA und China Anleger in Atem halten", sagt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown.
Neben den anstehenden Geschäftsausweisen der Grossbanken JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs und Citigroup könnte zudem eine Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell Impulse setzen. Es handelt sich um Powells ersten grossen öffentlichen Auftritt seit der Fed-Sitzung im September, die gravierende Meinungsverschiedenheiten unter den Fed-Vertretern über Zeitpunkt und Ausmass künftiger Zinssenkungen zutage gebracht hat.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2025 06:39 ET (10:39 GMT)
