Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.09.2025 16:33:36
Lufthansa will laut Kreisen jeden fünften Verwaltungsjob streichen
FRANKFURT (awp international) - Die Lufthansa will mit einem Stellenabbau in der Verwaltung ihre Kosten senken. In den kommenden Jahren sollten konzernweit ein Fünftel der Jobs in der Administration gestrichen werden, erfuhren die Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX am Freitag aus Unternehmenskreisen.
Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Um wie viele Arbeitsplätze es genau geht und welche Konzernteile betroffen sind, blieb zunächst offen. Der Konzern hatte zuletzt rund 103.000 Mitarbeiter.
Lufthansa-Sprecher wollten sich zu den Berichten nicht äussern. Genaueres wird auf dem Kapitalmarkttag am Montag (29. September) erwartet. Dann will der Lufthansa-Vorstand um Konzernchef Carsten Spohr neue Mittelfristziele für die kommenden Jahre vorstellen.
Erst Mitte September hatte der Konzern bekannt gegeben, wichtige Funktionen seiner Airlines zusammenzuführen. So sollen die Flugnetze der Kurz- und Mittelstrecke von Lufthansa, Swiss, Austrian und Brussels Airlines ab Januar 2026 zentral gesteuert werden. Die IT-Funktionen der Drehkreuz-Airlines werden ebenfalls gebündelt./csc/stw/ceb/nas
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
16:33
|Lufthansa will laut Kreisen jeden fünften Verwaltungsjob streichen (AWP)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
15:06
|Lufthansa will offenbar Tausende Stellen streichen (Spiegel Online)
|
09:28
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
25.09.25
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
25.09.25
|MDAX aktuell: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|10.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerInvestoren schütteln neue Zölle auf Pharmaprodukte ab: SMI legt zu -- Gewinne beim DAX -- US-Börsen nach Inflationsdaten uneins -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag höher. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet unterdessen ebenfalls Gewinne. Auch die US-Börsen notieren zum Wochenschloss ungleich. Die wichtigsten Handelsplätze in Fernost schlossen am Freitag mit Verlusten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}