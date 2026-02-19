Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048
|Möglicher Streik
|
19.02.2026 10:33:40
Lufthansa-Aktie fester: Pilotengewerkschaft läutet Urabstimmung ein
Bei der Lufthansa-Tochter Cityline rückt ein Streik näher.
Die Verhandlungen der VC zum Vergütungstarifvertrag für die Cityline-Piloten liefen seit vergangenen August. Die Gewerkschaft fordert unter anderen eine stufenweise Anpassung der aktuell gültigen Vergütungstabellen um jeweils 3,3 Prozent rückwirkend ab dem 1. Februar 2024, dem 1. Januar 2025 und dem 1. Januar 2026. Am Dienstag erklärte die VC die Tarifverhandlungen schliesslich für gescheitert, da kein verhandlungsfähiges Angebot vorliege.
In der vergangenen Woche hatte bereits die Kabinengewerkschaft Ufo bei der Cityline gestreikt und damit auf die angekündigte Schliessung des Flugbetriebs der Regionalfluggesellschaft reagiert, die Zubringerflüge an die Flughäfen Frankfurt und München anbietet.
Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,18 Prozent höher bei 9,30 Euro.
DOW JONES
