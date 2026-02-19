Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Möglicher Streik 19.02.2026 10:33:40

Lufthansa-Aktie fester: Pilotengewerkschaft läutet Urabstimmung ein

Bei der Lufthansa-Tochter Cityline rückt ein Streik näher.

Deutsche Lufthansa
9.30 EUR 2.76%
Kaufen Verkaufen
Wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte, hat der Vorstand beschlossen, eine Urabstimmung über einen möglichen Streik in die Wege zu leiten. Hintergrund sind die gescheiterten Verhandlungen zum Vergütungstarifvertrag für Cityline. Die Cityline-Piloten können bis zum 26. Februar um 10 Uhr abstimmen.

Die Verhandlungen der VC zum Vergütungstarifvertrag für die Cityline-Piloten liefen seit vergangenen August. Die Gewerkschaft fordert unter anderen eine stufenweise Anpassung der aktuell gültigen Vergütungstabellen um jeweils 3,3 Prozent rückwirkend ab dem 1. Februar 2024, dem 1. Januar 2025 und dem 1. Januar 2026. Am Dienstag erklärte die VC die Tarifverhandlungen schliesslich für gescheitert, da kein verhandlungsfähiges Angebot vorliege.

In der vergangenen Woche hatte bereits die Kabinengewerkschaft Ufo bei der Cityline gestreikt und damit auf die angekündigte Schliessung des Flugbetriebs der Regionalfluggesellschaft reagiert, die Zubringerflüge an die Flughäfen Frankfurt und München anbietet.

Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,18 Prozent höher bei 9,30 Euro.

DOW JONES

