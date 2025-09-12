Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’194 -0.8%  SPI 16’945 -0.6%  Dow 45’909 -0.4%  DAX 23’698 0.0%  Euro 0.9345 0.1%  EStoxx50 5’391 0.1%  Gold 3’649 0.4%  Bitcoin 92’294 0.4%  Dollar 0.7963 0.1%  Öl 66.8 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So viel Verlust hätte eine SHIBA INU-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Chainlink: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Schock für Tesla-Aktie, GM-Aktie & Co: Ab 30. September droht Nachfrage-Kollaps
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
200.- Saxo-Deal
Börsengang erfolgt 12.09.2025 20:10:00

Krypto-Beben an der Wall Street: Gemini-Aktie schiesst zum IPO in die Höhe

Krypto-Beben an der Wall Street: Gemini-Aktie schiesst zum IPO in die Höhe

Die Kryptobörse Gemini hat die Serie der Krypto-IPOs am Freitag fortgesetzt und feiert ihren ersten Handelstag auf dem Börsenparkett. So läuft der Börsengang bislang.

• Gemini-Aktie startet an der NASDAQ
• Gemini platziert Aktien zu 28 US-Dollar
• Trotz Börsengang schreibt Gemini rote Zahlen mit hohem Halbjahresverlust

Unter dem Ticker GEMI hat die Aktie der Kryptobörse Gemini den Handel an der US-Börse NASDAQ am Freitag aufgenommen. Der erste Kurs wurde bei 37 US-Dollar festgestellt, damit fuhren Investoren der frühen Stunde deutliche Zeichnungsgewinne ein. Zuletzt notierte die Gemini-Aktie noch bei 40,71 US-Dollar und damit 45,39 Prozent über dem Ausgabepreis.

IPO-Preis zuvor angehoben

Erst am Mittwoch hatte die Kryptobörse die Preisspanne für die Aktie von ursprünglich 17 bis 19 US-Dollar deutlich angehoben und wollte einen Preis von 24 bis 26 US-Dollar erzielen. Schlussendlich brachte Gemini die Aktien sogar zu 28 US-Dollar je Anteil unters Volk. Insgesamt wurden 15.178.572 Stammaktien der Klasse A verkauft - weniger als ursprünglich angedacht, was am Markt auf die hohe Nachfrage zurückgeführt wurde. Gemini und die verkaufenden Aktionäre räumen zudem eine 30-tägige Option zum Erwerb von bis zu 300.565 beziehungswiese 458.364 zusätzlichen Stammaktien der Klasse A ein, um Mehrzuteilungen abzudecken.

Insgesamt nahm Gemini mit seinem Börsengang 425 Millionen US-Dollar ein, Gemini selbst erhält keine Erlöse aus dem Verkauf von Aktien durch die verkaufenden Aktionäre, hiess es im Rahmen einer Pressemitteilung.

NASDAQ als strategischer Investor

Gemini hat in diese Woche zudem bekannt gegeben, dass die NASDAQ als strategischer Investor gewonnen werden konnte und Aktien im Wert von 50 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung erworben hat. NASDAQ-Kunden sollen so die Möglichkeit bekommen, Krypto-Assets zu verwahren und zu staken. Darüber hinaus wird Gemini Reseller der Calypso Solution von NASDAQ, die institutionellen Kunden Zugang zu Lösungen zur Sicherheitenverwaltung bietet, hiess es in einer Mitteilung.

Winklevoss-Brüder federführend

Bei der Kryptobörse Gemini sind die Zwillinge Cameron und Tyler Winklevoss federführend. Die beiden Unternehmer, die auch einen Anteil an der Gründung der Meta-Tochter Facebook hatten, haben die Kryptobörse 2014 aus der Taufe gehoben und zu einem globalen Unternehmen entwickelt. In über 60 Ländern ist Gemini zwischenzeitlich aktiv, einer SEC-Anmeldung zufolge verfügt die Plattform seit ihrer Gründung über Vermögenswerte im Wert von über 21 Milliarden US-Dollar und 1,5 Millionen Nutzer, die Transaktionen durchführen.

Gemini nicht profitabel

Gewinne macht das Unternehmen allerdings bislang noch nicht: Im ersten Halbjahr fiel ein Verlust von 282,5 Millionen US-Dollar an, der deutlich über dem Vorjahreswert (-41,4 Millionen US-Dollar) gelegen hatte. Darüber hinaus waren die Erlöse in den ersten sechs Monaten 2025 rückläufig und sanken von 74,32 Millionen US-Dollar auf 68,61 Millionen US-Dollar, wie aus dem jüngsten Finanzbericht hervorgeht. Das Handelsvolumen war zeitgleich aber von 16,6 Milliarden US-Dollar auf 24,8 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alibaba-Aktie legt in Hongkong weiter kräftig zu: KI-Offensive treibt erneut an
Microsoft-Aktie feiert: Vorläufiger Deal mit OpenAI nach Milliardeninvestitionen erzielt
Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots

Bildquelle: TierneyMJ / Shutterstock.com,Profit_Image / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

18:00 Logo WHS Ein Tag, ein Effekt: „Friday Goldrush“ im Fokus beim Goldpreis-Rekord
16:23 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
09:05 Marktüberblick: Adobe schlägt Erwartungen
09:05 SMI-Talfahrt fürs Erste gestoppt
07:28 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Nur eine Verschnaufpause?
11.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
11.09.25 Halbe Kraft voraus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’714.90 19.89 BHDSPU
Short 12’992.37 13.90 UBSOUU
Short 13’482.46 8.93 QIUBSU
SMI-Kurs: 12’193.86 12.09.2025 17:30:41
Long 11’694.62 18.81 SHFB5U
Long 11’466.73 13.98 BBWS3U
Long 10’969.88 8.93 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Fed am Limit: Experten halten Bitcoinkurs von 2 Millionen US-Dollar für möglich
Rheinmetall-Chef warnt vor Überhype bei Drohnen - Anleger beobachten Rüstungsaktien wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK genau
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rheinmetall-Chef warnt vor Blase im Drohnen-Geschäft - Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT reagieren uneins
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Novartis-Aktie im Minus: Goldman Sachs stuft ab
Oracle-Aktie kommt nach Kursexplosion zurück: Tesla-Chef Musk wieder reichster Mensch der Welt
Tesla Aktie News: Tesla verteuert sich am Freitagnachmittag kräftig
Zinspolitik im Fokus: US-Börsen uneinheitlich -- SMI verabschiedet sich tiefer ins Wochenende -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Helvetia- und Baloise-Aktie schwächer: Weko gibt grünes Licht für Fusion

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 37/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 37/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}