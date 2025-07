NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 740 auf 840 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei viel besser gewesen als erwartet, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies decke erhöhte KI-Investitionen, die auch notwendig seien. Das Management verfolge weiterhin sehr überzeugende und schlüssige KI-Produktpläne./rob/tih/la;