NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 795 auf 875 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Facebook-Mutterkonzern habe sehr starke Kennziffern ausgewiesen und einen ebenfalls starken Ausblick auf das laufende Quartal gegeben, schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2025 und 2026./rob/edh/ck;