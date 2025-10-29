Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'314 -0.4%  SPI 17'047 -0.2%  Dow 47'632 -0.2%  DAX 24'124 -0.6%  Euro 0.9282 0.4%  EStoxx50 5'706 0.0%  Gold 3'927 -0.3%  Bitcoin 89'298 -0.3%  Dollar 0.7998 0.8%  Öl 64.9 0.7% 
Kontron-Aktie legt zu: Umsatzprognose reduziert - Gewinnziel bleibt

Der österreichische Technologiekonzern Kontron rechnet mit etwas weniger Umsatz als zuletzt.

Kontron
20.58 CHF 5.10%
Kaufen Verkaufen
Der Erlös dürfte 2025 bei 1,7 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Zuvor war Kontron von 100 Millionen Euro mehr ausgegangen. Der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 sei durch den Verkauf eines Bereichs und die Fokussierung auf Geschäft mit höheren Margen beeinflusst.

Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnet der Konzern hingegen unverändert mit 270 Millionen Euro. Dies beinhalte mindestens 220 Millionen Euro aus dem laufenden Geschäft sowie den Einmalertrag aus dem Spartenverkauf von 46 Millionen Euro.

Ausserdem legte das Unternehmen "als Reaktion auf den jüngsten, fundamental unbegründeten Kursrutsch und um Marktspekulationen vorzubeugen" Eckdaten zu den ersten neun Monaten des laufenden Jahres vor. Demnach sank der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum leicht auf 1,18 Milliarden Euro.

Dieser beinhaltet den Wegfall des Modulgeschäfts. Das operative Ergebnis legte um 37 Prozent auf 194 Millionen Euro zu, wobei 46 Millionen Euro auf den Einmaleffekt aus der Entkonsolidierung des COM-Modul-Geschäfts entfallen. Im laufenden Geschäft lag der operative Gewinn bei 148 Millionen Euro und damit etwas über dem Vorjahreswert.

Kontron-Chef Hannes Niederhauser zufolge verzeichnet das Unternehmen weiterhin starke Auftragseingänge, insbesondere in den Bereichen Bahninfrastruktur, Rüstung, Aerospace und bei Künstlicher Intelligenz. Die vollständigen Ergebnisse sollen wie geplant am 5. November veröffentlicht werden.

Die Kontron-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um 4,59 Prozent auf 22,80 Euro zu.

/he/zb

LINZ (awp international)

