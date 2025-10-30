Kontron 21.50 CHF 4.49% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 28,40 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des IoT-Spezialisten habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Malte Schaumann am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Zudem habe Kontron erneut die Umsatzziele gesenkt./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.