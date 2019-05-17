Knorr-Bremse 73.08 CHF -0.24% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray ist laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober etwas zuversichtlicher für den Auftragseingang als der Konsens. Die Profitabilität sieht er allerdings etwas skeptischer./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET



