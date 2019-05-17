Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Knorr-Bremse Aktie

17.05.2019
Knorr-Bremse Hold

Knorr-Bremse
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray ist laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober etwas zuversichtlicher für den Auftragseingang als der Konsens. Die Profitabilität sieht er allerdings etwas skeptischer./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

