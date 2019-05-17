Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
106.90CHF
12.40CHF
13.12 %
17.05.2019
SWX
25.09.2025 09:49:54
Knorr-Bremse Hold
Knorr-Bremse
73.08 CHF -0.24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray ist laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober etwas zuversichtlicher für den Auftragseingang als der Konsens. Die Profitabilität sieht er allerdings etwas skeptischer./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Knorr-Bremse
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
78.85 €
Abst. Kursziel*:
1.46%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
78.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
2.17%
Analyst Name::
Gael de-Bray
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Knorr-Bremse
11:30
|EQS-News: Knorr-Bremse kauft duagon Group und stärkt Wachstum des globalen Rail-Geschäfts (EQS Group)
11:30