Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 0.0%  SPI 17’057 0.1%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’112 -0.1%  Euro 0.9278 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.2%  Gold 4’003 1.5%  Bitcoin 87’969 -0.1%  Dollar 0.7985 -0.2%  Öl 64.5 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo-Nordisk-Aktie schwächer: Dänen wollen Pfizer Metsera-Übernahme wegschnappen
Vossloh-Aktie fester: Bahntechnikkonzern übertrifft Erwartungen im dritten Quartal
Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Idorsia-Aktie rutscht ab: Quviviq treibt Umsatz kräftig an
Suche...
200.- Saxo-Deal

Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

109.00
CHF
17.60
CHF
19.26 %
05.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2025 08:44:14

Knorr-Bremse Buy

Knorr-Bremse
73.77 CHF -1.16%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei wie erwartet durchwachsen ausgefallen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Entscheidend für den Bremsenhersteller bleibe eine Erholung im Geschäft mit der Lastwagenindustrie, die sich auf 2026 vertage. Das Geschäft mit Zugbremsen bleibe stark./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
101.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81.72 € 		Abst. Kursziel*:
23.59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.12%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse