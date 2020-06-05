Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
109.00CHF
17.60CHF
19.26 %
05.06.2020
SWX
31.10.2025 06:52:11
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
74.69 CHF 0.07%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 96 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Bremsenspezialisten lieferten den Optimisten wie den Pessimisten Argumente, seien auf den zweiten Blick aber grundsolide, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag in ihrer Nachbetrachtung des Zwischenberichts./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.72 €
|
Abst. Kursziel*:
15.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.41%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
