Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

109.00
CHF
17.60
CHF
19.26 %
05.06.2020
SWX
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 96 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Bremsenspezialisten lieferten den Optimisten wie den Pessimisten Argumente, seien auf den zweiten Blick aber grundsolide, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag in ihrer Nachbetrachtung des Zwischenberichts./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Kursziel: 94.00 €
94.00 €
Rating jetzt: Buy
Buy 		Kurs*:
81.72 € 		Abst. Kursziel*:
15.02%
Rating update: Buy
Buy 		Kurs aktuell:
80.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.41%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse