Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: Kellanova (ex Kelloggs) gewinnt am Montagabend kräftig

Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 5,2 Prozent auf 82,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'660 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,00 USD. Bei 81,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 556'883 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD an. Mit einem Zuwachs von 1,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 76,48 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD. Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,34 Prozent auf 3.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kellanova (ex Kelloggs) möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

