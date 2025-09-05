Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kellanova Aktie 944624 / US4878361082

05.09.2025 20:27:13

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: Kellanova (ex Kelloggs) am Freitagabend gefragt

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 79,88 USD zu.

Kellanova
64.63 CHF 0.45%
Im New York-Handel gewannen die Kellanova (ex Kelloggs)-Papiere um 20:26 Uhr 0,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'465 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 79,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,67 USD. Zuletzt wechselten via New York 345'257 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.

Bei 83,20 USD erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 4,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 77,78 USD fiel das Papier am 26.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 2,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Kellanova (ex Kelloggs) seine Aktionäre 2024 mit 2,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten. Am 31.07.2025 hat Kellanova (ex Kelloggs) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3.20 Mrd. USD gegenüber 3.19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Kellanova (ex Kelloggs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kellanova (ex Kelloggs) einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Umstrukturierungen in der Lebensmittelindustrie: Welche Branchengrössen könnten Kraft Heinz folgen?

WK Kellogg-Aktie schiesst hoch: Steht Ferrero vor Milliarden-Übernahme?

Kellanova-Aktie etwas höher: Edeka stellt Kellogg's wieder ins Regal


