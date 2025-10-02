Just Eat Takeaway.com Aktie 34016213 / NL0012015705
|
02.10.2025 08:39:41
Just Eat Takeaway unter Prosus-Kontrolle - Anteil bei 90,1 Prozent
Prosus ist bei Just Eat Takeaway am Ziel.
Just Eat Takeaway.comWie der Investor mitteilte, hat er sich im Rahmen seines Übernahmeangebots 90,1 Prozent der Anteile an dem Lieferando-Mutterkonzern gesichert. Alle Konditionen seien erfüllt, so dass die Transaktion abgeschlossen werden könne. Aktionäre, die ihre Anteile nicht angedient haben, können dies im Rahmen einer Nachfrist noch bis zum 16. Oktober tun.
18.34 CHF -1.57%
Das Delisting der Just Eat-Aktien von der Börse Amsterdam soll nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Just Eat wird in dem Angebot mit 4,1 Milliarden Euro bewertet.
DOW JONES
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
