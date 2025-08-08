|Kurse + Charts + Realtime
08.08.2025 13:37:40
Jungheinrich-Aktie schwächer: Jungheinrich verdient weniger
Jungheinrich hat im ersten Halbjahr bei leicht höherem Umsatz operativ etwas weniger verdient als im Vorjahr.
Der Auftragseingang stieg den weiteren Angaben zufolge um 78 Millionen auf 2,74 Milliarden Euro, der Auftragsbestand reduzierte sich um 10 Millionen auf 1,51 Milliarden Euro.
"Wir beobachten eine deutliche Verschärfung des internationalen Wettbewerbes mit zunehmendem Druck auf die Preise im Neugeschäft", erklärte das Unternehmen. Die Geschäftsentwicklung sei vor diesem Hintergrund in den vergangenen sechs Monaten verhalten gewesen.
Im Juli hatte Jungheinrich seinen Ausblick binnen weniger Tage zwei Mal gesenkt, zunächst wegen des schwierigeren wirtschaftlichen Umfelds und Aufwendungen für ein Programm zur Kostensenkung, anschliessend nach einem Verlust aus dem Verkauf des Russland-Geschäfts erneut.
Jungheinrich rechnet für 2025 mit einem EBIT von 160 bis 230 Millionen Euro und einer entsprechenden Marge von 3,1 bis 3,9 Prozent. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) soll 5 bis 9 Prozent erreichen.
Für den Auftragseingang und den Umsatz geht der Konzern von 5,3 bis 5,9 Milliarden Euro aus. Der freie Cashflow wird bei über 250 Millionen Euro gesehen. Im ersten Halbjahr hatte er bei 57 Millionen Euro gelegen.Im XETRA-Handel notiert die Jungheinrich-Aktie zeitweise 2,31 Prozent tiefer bei 33,00 Euro.
DOW JONES
