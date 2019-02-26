Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

26.02.2019
12.08.2025 07:23:52

Jungheinrich Buy

Jungheinrich
31.29 CHF -13.16%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe ein robustes Vierteljahr hinter sich, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde aber von einem verhaltenen Ausblick überschattet. Auf dem Kursniveau seien die Aktien aber attraktiv./rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.08 € 		Abst. Kursziel*:
39.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.39%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

