|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.08.2025 07:23:52
Jungheinrich Buy
Jungheinrich
31.29 CHF -13.16%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe ein robustes Vierteljahr hinter sich, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde aber von einem verhaltenen Ausblick überschattet. Auf dem Kursniveau seien die Aktien aber attraktiv./rob/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.08 €
|
Abst. Kursziel*:
39.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.39%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
08.08.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Jungheinrich-Aktie schwächer: Jungheinrich verdient weniger (Dow Jones)
|
08.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Maue Konjunktur: Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich verdient weniger (AWP)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Maue Konjunktur: Gewinnrückgang bei Gabelstaplerhersteller Jungheinrich (AWP)
|
06.08.25
|MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)