Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

30.90
CHF
-2.38
CHF
-7.15 %
26.02.2019
SWX
11.08.2025 09:35:03

Jungheinrich Buy

Jungheinrich
31.29 CHF -13.16%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Diese habe mehr Klarheit gebracht hinsichtlich der weiteren Aussichten für dieses Jahr und mit Blick auf die Umbaumaßnahmen des Gabelstabplerherstellers, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Maßnahmen sollten vor allem 2027 Wirkung zeigen./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:55 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.28 € 		Abst. Kursziel*:
35.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.45%
Analyst Name::
Peter Rothenaicher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse