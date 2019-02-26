|Kurse + Charts + Realtime
11.08.2025 09:35:03
Jungheinrich Buy
Jungheinrich
31.29 CHF -13.16%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Diese habe mehr Klarheit gebracht hinsichtlich der weiteren Aussichten für dieses Jahr und mit Blick auf die Umbaumaßnahmen des Gabelstabplerherstellers, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Maßnahmen sollten vor allem 2027 Wirkung zeigen./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:55 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.28 €
|
Abst. Kursziel*:
35.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.45%
|
Analyst Name::
Peter Rothenaicher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
08.08.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
08.08.25