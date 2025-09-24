Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Hold

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef der Stuttgarter habe im schwierigen Umfeld ein konstruktives Update gegeben und künftige Chancen beleuchtet, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:35 Uhr verlor das Papier 1.0 Prozent auf 51.44 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8.86 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 186’145 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 3.9 Prozent aufwärts. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

