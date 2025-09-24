Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'989 -0.9%  SPI 16'673 -0.8%  Dow 46'293 -0.2%  DAX 23'593 -0.1%  Euro 0.9346 0.0%  EStoxx50 5'467 -0.1%  Gold 3'771 0.2%  Bitcoin 89'366 0.8%  Dollar 0.7937 0.3%  Öl 67.6 -0.2% 
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

Hold-Einstufung 24.09.2025 10:52:46

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Hold

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil genauer unter die Lupe genommen.

Mercedes-Benz Group
48.33 CHF 1.46%
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef der Stuttgarter habe im schwierigen Umfeld ein konstruktives Update gegeben und künftige Chancen beleuchtet, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag.

Aktieninformation im Fokus: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:35 Uhr verlor das Papier 1.0 Prozent auf 51.44 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8.86 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 186’145 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 3.9 Prozent aufwärts. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

