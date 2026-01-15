|Konkurrenzdruck
|
15.01.2026 02:37:57
Meta-Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen
Alphabets Google arbeitet an einer neuen Initiative, um seine KI-Chips attraktiver zu machen und arbeitet dabei mit Meta Platforms zusammen. Warum das für NVIDIA gefährlich sein könnte.
• Google strebt bessere Kompatibilität seiner KI-Chips mit PyTorch an
• Konkurrenz zwischen KI-Chips: TPUs vs. GPUs
Tensor Processing Unit oder TPUs sind sogenannte KI-Beschleuniger, die auf das Training und die Ausführung von KI-Modellen ausgerichtet sind. Sie werden in verschiedenen Bereichen wie Agenten, Codegenerierung, Medienproduktion und vielem mehr, eingesetzt. Sie kommen auch in KI-Anwendungen von Google wie Gemini, Google Suche, Google Fotos oder Google Maps zum Einsatz.
Meta Platforms als Bedrohung für NVIDIA: Googles TPUs könnten den Markt revolutionieren
Die Partnerschaft zwischen Google und Meta Platforms könnte NVIDIA erheblich unter Druck setzen. Google arbeitet daran, seine Tensor Processing Units (TPUs) besser mit PyTorch zu integrieren, einem der beliebtesten Frameworks für die Entwicklung von KI-Modellen, so Quellen gegenüber Reuters. Sollte diese Initiative erfolgreich sein, könnte sie das Geschäft von NVIDIA, insbesondere im Bereich der Grafikprozessoren (GPUs), gefährden, heisst es weiter.
Google und Meta Platforms bündeln Kräfte
Google verfolgt mit seiner "TorchTPU"-Initiative das Ziel, TPUs besser mit PyTorch kompatibel zu machen, so Reuters. Weiter heisst es, dass PyTorch weltweit von Entwicklern zur Erstellung von KI-Modellen genutzt wird und eng mit der CUDA-Software von NVIDIA verbunden ist, was laut einigen Wall Street-Analysten, eine der Hauptstärken von NVIDIAs Marktstellung darstelle. Doch Google möchte diese Abhängigkeit verringern und bietet TPUs als ernstzunehmende Alternative an, so Reuters weiter. Der Social Media-Riese Meta Platforms, der die Entwicklung von PyTorch unterstützt, ist eines der grössten Unternehmen, das auf dieses Framework setzt. Laut mehreren Medienberichten plant Meta Platforms, Milliarden in Googles TPUs zu investieren, um sich von NVIDIAs GPUs zu lösen. Dies könnte zu einer bedeutenden Veränderung im Markt führen.
TPUs als Konkurrenz zu NVIDIAs GPUs
Googles TPUs spielen bereits eine wichtige Rolle im Cloud-Geschäft des Unternehmens und werden unter anderem für Anwendungen wie den Gemini-Chatbot eingesetzt. Der Schlüssel, um Googles TPUs als Alternative zu NVIDIAS GPUs zu etablieren, ist die Verbesserung der Softwarekompatibilität - insbesondere die Integration von PyTorch, so die Quellen weiter. Sollte dies erfolgreich gelingen, könnten TPUs zu einer attraktiven Option für Unternehmen werden, die bislang auf NVIDIAs Hardware angewiesen sind, berichtet Reuters.
Die möglichen finanziellen Auswirkungen für NVIDIA
Ein richtungsweisendes Projekt für die Zukunft?
Die Zusammenarbeit zwischen Google und Meta Platforms könnte weitreichende Folgen für den KI-Markt haben. Wenn Google es schafft, TPUs als attraktive Alternative zu NVIDIAs GPUs zu etablieren, könnte NVIDIA seine Vormachtstellung im KI-Bereich verlieren. Das "TorchTPU"-Projekt könnte somit ein entscheidender Faktor für die Zukunft der KI-Infrastruktur werden.
Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
Weitere Links:
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Rekord letztlich höher -- DAX geht leichter in den Feierabend -- Wall Street schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich höher -- Nikkei erstmals über 54'000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt notierte zur Wochenmitte im Plus. Der DAX verbuchte moderate Verluste. Die Wall Street zeigte sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.