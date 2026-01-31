CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
31.01.2026 18:00:38
Januar 2026: Experten empfehlen CANCOM SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die CANCOM SE-Aktie geworfen.
3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur CANCOM SE-Aktie veröffentlicht.
3 Experten raten die CANCOM SE-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,00 EUR für die CANCOM SE-Aktie, was einem Anstieg von 3,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 28,45 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|33,00 EUR
|15,99
|28.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|19.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|32,00 EUR
|12,48
|13.01.2026
|Deutsche Bank AG
|31,00 EUR
|8,96
|06.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Cancom SE
