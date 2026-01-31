Januar 2026: Experten empfehlen CANCOM SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur CANCOM SE-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die CANCOM SE-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,00 EUR für die CANCOM SE-Aktie, was einem Anstieg von 3,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 28,45 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 33,00 EUR 15,99 28.01.2026 Jefferies & Company Inc. - - 19.01.2026 Jefferies & Company Inc. 32,00 EUR 12,48 13.01.2026 Deutsche Bank AG 31,00 EUR 8,96 06.01.2026

Redaktion finanzen.ch