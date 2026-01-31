Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktienanalysen 31.01.2026 18:00:38

Januar 2026: Experten empfehlen CANCOM SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Januar 2026: Experten empfehlen CANCOM SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die CANCOM SE-Aktie geworfen.

CANCOM
26.01 CHF 0.72%
3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur CANCOM SE-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die CANCOM SE-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,00 EUR für die CANCOM SE-Aktie, was einem Anstieg von 3,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 28,45 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG33,00 EUR15,9928.01.2026
Jefferies & Company Inc.--19.01.2026
Jefferies & Company Inc.32,00 EUR12,4813.01.2026
Deutsche Bank AG31,00 EUR8,9606.01.2026

