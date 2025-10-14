Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.10.2025 08:06:41

IPO/TKMS-Erstnotiz ist für den 20. Oktober geplant

ThyssenKrupp
12.80 EUR -3.03%
DOW JONES--Am Montag nächster Woche sollen die Aktien des Marine-Schiffbauunternehmens TKMS erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Das geht aus dem Börsenprospekt der Thyssenkrupp-Tochter hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Den Aktionären des Essener Mutterkonzerns werden dann 49 Prozent der insgesamt 63,52 Millionen TKMS-Aktien in ihr Depot gebucht. Mit 51 Prozent wird die Mehrheit wie angekündigt Thyssenkrupp halten.

Für je 20 Thyssenkrupp-Aktien gibt es jeweils eine TKMS-Aktie. Der Spaltungstransaktionsstichtag soll der kommende Freitag sein.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 02:07 ET (06:07 GMT)

