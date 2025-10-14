ThyssenKrupp Aktie 26138437 / US88629Q2075
14.10.2025 08:06:41
IPO/TKMS-Erstnotiz ist für den 20. Oktober geplant
DOW JONES--Am Montag nächster Woche sollen die Aktien des Marine-Schiffbauunternehmens TKMS erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Das geht aus dem Börsenprospekt der Thyssenkrupp-Tochter hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Den Aktionären des Essener Mutterkonzerns werden dann 49 Prozent der insgesamt 63,52 Millionen TKMS-Aktien in ihr Depot gebucht. Mit 51 Prozent wird die Mehrheit wie angekündigt Thyssenkrupp halten.
Für je 20 Thyssenkrupp-Aktien gibt es jeweils eine TKMS-Aktie. Der Spaltungstransaktionsstichtag soll der kommende Freitag sein.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2025 02:07 ET (06:07 GMT)
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
02.10.25
|thyssenkrupp-Aktie in Rot: Verhandlungen mit Kretinsky über Stahl-Joint-Venture ergebnislos abgebrochen (Dow Jones)
30.09.25
|thyssenkrupp-Aktie sinkt jedoch: Börsengang von TKMS - Marktpotenzial soll sich verdoppeln (Dow Jones)
16.09.25
|Indische Jindal-Gruppe legt Kaufangebot für Thyssenkrupp Steel vor (Dow Jones)
14.08.25
|thyssenkrupp-Aktie sackt ab: thyssenkrupp schreibt rote Zahlen - Umsatzprognose reduziert (Dow Jones)
13.08.25