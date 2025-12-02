Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Strategie-Update 02.12.2025 21:21:00

HUGO BOSS-Aktie fällt: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein

Das Jahr 2026 sieht HUGO BOSS als ein Jahr der Anpassung.

Wie der Mode-Konzern mitteilte, wird CLAIM 5 TOUCHDOWN eingeführt, das die strategische Ausrichtung bis 2028 festlegt und den Weg für ein nachhaltiges, profitables Wachstum ebnen soll. Die Umsetzung werde sich dabei auf drei zentrale Bereiche konzentrieren: Marke, Vertrieb und Operations. Diese Prioritäten würden die Effizienz steigern und die Voraussetzungen für langfristiges, profitables Wachstum schaffen.

Gleichzeitig wird HUGO BOSS die Free-Cashflow-Generierung deutlich beschleunigen, mit dem Ziel, ab dem Jahr 2026 durchschnittliche jährliche Free Cashflows von rund 300 Millionen Euro zu erzielen. Im Jahr 2026 solle die Straffung von Prozessen, die Überarbeitung des Sortiments und die Optimierung des Vertriebsnetzwerks gestärkt werden. Vor dem Hintergrund einer bewussten Refokussierung der Marken und Vertriebskanäle werde für 2026 ein währungsbereinigter Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erwartet, bevor 2027 eine Rückkehr zu Wachstum erfolgt, das sich 2028 beschleunigen soll.

Für 2026 und darüber hinaus wird eine Verbesserung der Bruttomarge erwartet, die durch Effizienzsteigerungen bei der Beschaffung, selektive Preisanpassungen und einen höheren Durchverkauf zum vollen Preis unterstützt wird. Angesichts der anhaltenden Kostendisziplin wird für 2026 ein EBIT zwischen 300 und 350 Millionen Euro erwartet, wobei sich die Profitabilität ab 2027 verbessern soll.

HUGO BOSS wird am 3. Dezember 2025 weitere Details zu CLAIM 5 TOUCHDOWN vorstellen und am 10. März 2026 im Rahmen der Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2025 einen detaillierten Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 geben.

Auf Tradegate verliert die HUGO BOSS-Aktie zeitweise rund sechs Prozent.

DOW JONES

