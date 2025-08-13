|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 18:52:39
Hellofresh erhöht laufendes Aktienrückkaufprogramm um bis zu 100 Mio EUR
DOW JONES--Hellofresh hat beschlossen, das laufende Aktienrückkaufprogramm aufzustocken. Wie der im MDAX notierte Kochboxen- und Fertiggerichtversender mitteilte, will er das seit Anfang des Jahres laufende Aktienrückkaufprogramm um bis zu 100 Millionen auf bis zu 175 Millionen Euro erhöhen und bis spätestens 31. Dezember 2026 verlängern. Damit kann Hellofresh nun bis zu 25 Millionen eigene Aktien zurückerwerben. Hellofresh begründete den Schritt mit dem kurzfristig erwarteten Erreichen des bisherigen Gesamtvolumens von 75 Millionen Euro. Die übrigen Einzelheiten des Aktienrückkaufs bleiben unverändert.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 13, 2025 12:52 ET (16:52 GMT)
