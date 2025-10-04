|Einblick in die Performance
|
04.10.2025 11:03:09
VeChain: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in VeChain hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
VeChain kostete gestern vor 1 Jahr 0.022114 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 452’209.59 VeChain. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0.023731 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’731.27 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +7.31 Prozent.
Am 22.06.2025 erreichte VET sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.019283 USD. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain liegt derzeit bei 0.078697 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
