VeChain: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient

VeChain kostete gestern vor 1 Jahr 0.022114 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 452’209.59 VeChain. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0.023731 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’731.27 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +7.31 Prozent.

Am 22.06.2025 erreichte VET sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.019283 USD. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain liegt derzeit bei 0.078697 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net