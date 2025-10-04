Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’318 1.3%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 64.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten
Quanten-KI: Wie Quantencomputer die künstliche Intelligenz revolutionieren
Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben
Geldanlage richtig planen: Wie das Risikoprofil den Weg weist
Suche...
Plus500 Depot
Einblick in die Performance 04.10.2025 11:03:09

VeChain: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient

VeChain: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in VeChain hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

VeChain kostete gestern vor 1 Jahr 0.022114 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 452’209.59 VeChain. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0.023731 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’731.27 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +7.31 Prozent.

Am 22.06.2025 erreichte VET sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.019283 USD. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain liegt derzeit bei 0.078697 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025