Internet Computer: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 03.10.2024 wurde Internet Computer bei 8.019 USD gehandelt. Bei einem ICP-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124.70 Internet Computer. Die gehaltenen Coins wären am 03.10.2025 580.90 USD wert gewesen, da der ICP-USD-Kurs bei 4.659 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41.91 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.09.2025 bei 4.073 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 15.31 USD.

Redaktion finanzen.net