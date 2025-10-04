Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Anlage im Check 04.10.2025 11:03:09

Internet Computer: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Bei einer frühen Internet Computer-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 03.10.2024 wurde Internet Computer bei 8.019 USD gehandelt. Bei einem ICP-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124.70 Internet Computer. Die gehaltenen Coins wären am 03.10.2025 580.90 USD wert gewesen, da der ICP-USD-Kurs bei 4.659 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41.91 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.09.2025 bei 4.073 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 15.31 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
