FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach vorläufigen Zahlen der Optikerkette von 54 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Wachstumsbeschleunigung, die starke Margenentwicklung in Europa sowie in Nordamerika, die positive Überraschung bei der Dividende und die Bestätigung des Profitabilitätsziels fu?r 2025 sollten das Investorenvertrauen stärken und steigende Gewinnschätzungen auslösen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sofern das Management der Optikerkette margenseitig tatsächlich weiterhin "liefere" und das Mengenwachstum an Dynamik gewinne, du?rfte der zu hohe Bewertungsabschlag gegenu?ber der Vergleichsgruppe schrumpfen./la;