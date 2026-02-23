Goldman Sachs Group Inc. verleiht Airbus SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an die Jahresbilanz und geringere Auslieferungsziele an. Die Aktien blieben aber attraktiv, so der Analyst. Airbus stehen auf der Favoritenliste von Goldman.

Aktienauswertung: Die Airbus SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:21 Uhr ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1.3 Prozent auf 187.20 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 22.86 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. 53’516 Airbus SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 5.5 Prozent nach unten. Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 28.04.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.