Goldman Sachs Group Inc. gibt Rheinmetall-Aktie Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Sam Burgess am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Auch das operative Ergebnisziel für 2026 liege etwas unter dem Konsens.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:33 Uhr um 4.7 Prozent auf 1’576.00 EUR nach. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 45.94 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 248’828 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 1.0 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

NEW YORK

11.03.2026

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



