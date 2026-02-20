Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kreise 20.02.2026 11:08:00

Glencore-Aktie stabil: Berichte über Milliarden-Verhandlungen um Kazzinc

Der Rohstoffhändler Glencore steht einem Medienbericht zufolge kurz vor dem Verkauf seiner 70-prozentigen Beteiligung am Zink- und Goldproduzenten Kazzinc.

Der Schweizer Rohstoffhändler befinde sich in Verhandlungen über den Verkauf seiner Anteile an Kazzinc Ltd. in Kasachstan an den lokalen Geschäftsmann Shakhmurat Mutalip, schreibt Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Wert der Transaktion könnte sich auf etwa 4 bis 4,5 Milliarden US-Dollar belaufen, wobei der Schweizer Bergbaukonzern für den Kauf seine Finanzierung möglicherweise ausbauen könnte, so die Informanten.

Unabhängig davon führe Mutalip, Eigentümer der Infrastrukturbaugruppe Integra Construction KZ, laut Bloomberg auch Gespräche über den Kauf von 40 Prozent an der Eurasian Resources Group von den Familien zweier Gründer des kasachischen Bergbaukonzerns. Mutalip verhandle zudem sowohl mit Glencore als auch mit dem konkurrierenden Händler Mercuria über die Finanzierung dieser Transaktion, so die Personen.

Die Gespräche seien zwar weit fortgeschritten, es gebe jedoch keine Garantie, dass eine oder alle Transaktionen abgeschlossen würden. In einer dritten potenziellen Grosstransaktion verhandle Mutalip auch über den Kauf des Goldproduzenten Altynalmas und stehe in Kontakt mit möglichen Geldgebern für dieses Geschäft, heisst es weiter.

Sollten die drei Transaktionen erfolgreich abgeschlossen werden, würde dies eine bedeutende Verschiebung der Machtverhältnisse in der kasachischen Bergbauindustrie bedeuten, schreibt Bloomberg. Mutalip würde die konsolidierte Kontrolle über ein weitläufiges Netzwerk von Grossanlagen erhalten, die eine Reihe von Industrie- und Edelmetallen von Aluminium bis Zink produzieren.

Glencore und Mercuria lehnten laut Bericht eine Stellungnahme ab. Integra Construction, Kazzinc, ERG und Altynalmas reagierten nicht auf Anfragen.

Im Londoner Handel bewegt sich die Glencore-Aktie zeitweise 0,02 Prozent im Minus bei 5,04 Pfund.

ys/sc

Zürich (awp)

