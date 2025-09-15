Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’144 -0.4%  SPI 16’887 -0.3%  Dow 45’883 0.1%  DAX 23’749 0.2%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’440 0.9%  Gold 3’679 1.0%  Bitcoin 91’763 -0.2%  Dollar 0.7940 -0.4%  Öl 67.5 0.9% 
Teva Pharmaceutical Industries Aktie

15.09.2025

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich auf grünem Terrain

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Intuitive Surgical
362.32 CHF -2.88%
Schlussendlich stieg der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.94 Prozent auf 22’348.75 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.461 Prozent auf 22’243.20 Punkte an der Kurstafel, nach 22’141.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’233.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’352.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 15.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21’622.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19’406.83 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17’683.98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 15.91 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 22’352.25 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Rambus (+ 10.29 Prozent auf 94.88 USD), Century Casinos (+ 9.06 Prozent auf 2.77 USD), AXT (+ 8.74 Prozent auf 3.98 USD), Upbound Group (+ 8.19 Prozent auf 27.07 USD) und American Eagle Outfitters (+ 7.03 Prozent auf 19.63 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Elron Electronic Industries (-13.85 Prozent auf 1.84 USD), Teva Pharmaceutical Industries (-5.22 Prozent auf 18.89 USD), Erie Indemnity (-4.98 Prozent auf 321.81 USD), Corcept Therapeutics (-4.58 Prozent auf 69.53 USD) und Intuitive Surgical (-3.49 Prozent auf 433.99 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 34’315’370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.682 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

