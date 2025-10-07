Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’603 -0.2%  DAX 24’386 0.0%  Euro 0.9304 -0.1%  EStoxx50 5’614 -0.3%  Gold 3’985 0.6%  Bitcoin 97’523 -1.7%  Dollar 0.7980 0.4%  Öl 65.8 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf
Erfolg an der Börse: Das zeichnet die erfolgreichsten Börsenprofis aus
Teslas Model Y startet nun unter 40.000 Dollar - Anleger schicken Tesla-Aktie dennoch abwärts
Cloud-Sparte enttäuscht Erwartungen - Oracle-Papiere rutschen ab
Suche...
Plus500 Depot

SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Marktbericht 07.10.2025 22:33:44

Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Der NASDAQ Composite verzeichnete schlussendlich Verluste.

SIGA Technologies
8.45 USD 2.92%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss 0.67 Prozent auf 22’788.36 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.134 Prozent stärker bei 22’972.37 Punkten, nach 22’941.67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23’006.07 Punkte, das Tagestief hingegen 22’718.76 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’700.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20’412.52 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, bei 17’923.90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 18.19 Prozent. Bei 23’006.07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Dorel Industries (+ 13.75 Prozent auf 1.58 USD), Bassett Furniture Industries (+ 3.99 Prozent auf 15.90 USD), Gilead Sciences (+ 2.82 Prozent auf 116.78 USD), Consumer Portfolio Services (+ 2.61 Prozent auf 7.86 USD) und SIGA Technologies (+ 2.55 Prozent auf 8.44 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Elron Electronic Industries (-13.85 Prozent auf 1.84 USD), FormFactor (-8.79 Prozent auf 38.83 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-8.70 Prozent auf 328.40 USD), Donegal Group B (-8.61 Prozent auf 15.40 USD) und MKS Instruments (-7.62 Prozent auf 128.84 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 32’385’183 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3.902 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.19 erwartet. Mit 10.27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Paychex Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten