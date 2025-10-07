Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss 0.67 Prozent auf 22’788.36 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.134 Prozent stärker bei 22’972.37 Punkten, nach 22’941.67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23’006.07 Punkte, das Tagestief hingegen 22’718.76 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’700.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20’412.52 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, bei 17’923.90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 18.19 Prozent. Bei 23’006.07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Dorel Industries (+ 13.75 Prozent auf 1.58 USD), Bassett Furniture Industries (+ 3.99 Prozent auf 15.90 USD), Gilead Sciences (+ 2.82 Prozent auf 116.78 USD), Consumer Portfolio Services (+ 2.61 Prozent auf 7.86 USD) und SIGA Technologies (+ 2.55 Prozent auf 8.44 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Elron Electronic Industries (-13.85 Prozent auf 1.84 USD), FormFactor (-8.79 Prozent auf 38.83 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-8.70 Prozent auf 328.40 USD), Donegal Group B (-8.61 Prozent auf 15.40 USD) und MKS Instruments (-7.62 Prozent auf 128.84 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 32’385’183 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3.902 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.19 erwartet. Mit 10.27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

