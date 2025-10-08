Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Astro-Med Aktie 909412 / US04638F1084

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite steigt zum Start

Beim NASDAQ Composite lassen sich am dritten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Astro-Med
10.16 USD 3.67%
Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.54 Prozent fester bei 22’911.43 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.281 Prozent auf 22’852.32 Punkte an der Kurstafel, nach 22’788.36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 22’911.43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22’845.42 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0.075 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 08.09.2025, bei 21’798.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 20’418.46 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18’182.92 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18.83 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’006.07 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Aluminum (+ 7.62 Prozent auf 30.23 USD), Manhattan Associates (+ 3.16 Prozent auf 205.23 USD), Astro-Med (+ 2.95 Prozent auf 10.46 USD), American Superconductor (+ 2.79 Prozent auf 58.13 USD) und Bassett Furniture Industries (+ 2.70 Prozent auf 16.33 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Elron Electronic Industries (-15.53 Prozent auf 1.55 USD), Donegal Group B (-8.61 Prozent auf 15.40 USD), Sangamo Therapeutics (-3.04 Prozent auf 0.68 USD), Mind CTI (-2.70 Prozent auf 1.08 USD) und US Global Investors (-2.54 Prozent auf 2.69 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 6’050’791 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.882 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie hat mit 4.90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

