Freundlicher Handel: Gewinne im Dow Jones

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.29 Prozent höher bei 44’240.84 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.040 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.200 Prozent höher bei 44’200.07 Punkten, nach 44’111.74 Punkten am Vortag.

Bei 44’017.71 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 44’271.06 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1.18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44’828.53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 40’829.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38’997.66 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 4.36 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 5.73 Prozent auf 214.54 USD), Walmart (+ 3.77 Prozent auf 103.05 USD), Amazon (+ 3.61 Prozent auf 221.47 USD), McDonalds (+ 3.25 Prozent auf 308.48 USD) und Cisco (+ 2.24 Prozent auf 69.03 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amgen (-5.41 Prozent auf 283.85 USD), Walt Disney (-2.61 Prozent auf 115.23 USD), Caterpillar (-1.39 Prozent auf 428.19 USD), Merck (-1.25 Prozent auf 79.78 USD) und UnitedHealth (-1.23 Prozent auf 247.91 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 16’015’285 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.793 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Merck-Aktie hat mit 9.06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6.41 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

