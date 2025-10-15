Freundlicher Handel: CAC 40 letztendlich in Grün

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Worldline Aktie

Kursentwicklung 15.10.2025 17:58:28

So bewegte sich der CAC 40 am Mittwoch schlussendlich

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel schlussendlich um 1.99 Prozent höher bei 8’077.00 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.383 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1.39 Prozent stärker bei 8’029.97 Punkten in den Handel, nach 7’919.62 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8’130.72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’024.54 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 1.48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’896.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’766.21 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2024, den Wert von 7’521.97 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.24 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’257.88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’763.76 Punkten registriert.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 219’342 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268.083 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

