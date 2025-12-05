Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Flughafen Zürich-Aktie in Grün: Weniger Flüge nach 23 Uhr - Fluglärm-Index steigt trotzdem
Lindt-Aktie tiefer: Einigung mit Migros beendet Lieferengpass
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Tesla-Aktie im Blick: Tesla erhält Ride-Hailing-Genehmigung in Arizona - nächster Schritt Richtung Robotaxi
Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kursverlauf 05.12.2025 12:26:24

Freitagshandel in Paris: CAC 40 am Mittag im Plus

Freitagshandel in Paris: CAC 40 am Mittag im Plus

So bewegt sich der CAC 40 am fünften Tag der Woche.

Worldline
1.38 EUR -1.11%
Am Freitag notiert der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0.46 Prozent stärker bei 8’159.58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.453 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0.321 Prozent höher bei 8’148.07 Punkten, nach 8’122.03 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8’160.71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’130.83 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 1.00 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 05.11.2025, den Wert von 8’074.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’674.78 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 7’330.54 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10.36 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8’314.23 Punkte. Bei 6’763.76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 139’147 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311.133 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

2025 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Indizes in diesem Artikel
CAC 40 8’153.97 0.39%

