Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langjähriger Streit
|
23.12.2025 07:45:40
Mercedes-Benz-Aktie: Einigung mit Millionenzahlung im US-Diesel-Streit
Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz hat sich in den Vereinigten Staaten auf einen Vergleich geeinigt, um den langjährigen Streit um angebliche Abgasverstösse beizulegen.
US-Generalstaatsanwälte aus 48 Bundesstaaten, dem District of Columbia und Puerto Rico sagten am Montag, Mercedes-Benz habe gegen Umwelt- und Verbraucherschutzgesetze verstossen, um sich Emissionszertifizierungen zu sichern, für die es sich nicht qualifiziert hatte. Der Vergleich mit der Zahlung der 150 Millionen Dollar erfolgt nach einer Untersuchung von neun Generalstaatsanwälten mehrerer Bundesstaaten, darunter Letitia James aus New York. Über 13,5 Millionen Dollar der nun erreichten Einigung gehen an New York zur Bekämpfung der Luftverschmutzung sowie Zahlungen von 2.000 Dollar an Autobesitzer und Leasingnehmer. Mercedes teilte mit, dass das "Unternehmen zwar uneingeschränkt mit den Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten kooperiert hat, der Konzern die erhobenen Vorwürfe jedoch weiterhin als unbegründet ansieht und jegliche Haftung gegenüber den US-Bundesstaaten oder anderweitig bestreitet."
Die Generalstaatsanwälte erklärten unterdessen, Mercedes habe die Verbraucher getäuscht, indem das Unternehmen Dieselfahrzeuge als "sauber" und "grün" beworben habe. "Mercedes hat den New Yorkern saubere, grüne Autos versprochen, aber stattdessen Fahrzeuge verkauft, die unsere Luft verschmutzt und die öffentliche Gesundheit gefährdet haben", sagte James. Nach Angaben der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat Mercedes zwischen 2008 und 2017 mehr als 200.000 Dieselfahrzeuge verkauft, die mit der manipulierten Software ausgestattet waren, darunter über 19.000 Autos, die in New York zugelassen wurden.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
28.10.25
|Ausblick: Daimler gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.25