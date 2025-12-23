Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Langjähriger Streit 23.12.2025 07:45:40

Mercedes-Benz-Aktie: Einigung mit Millionenzahlung im US-Diesel-Streit

Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz hat sich in den Vereinigten Staaten auf einen Vergleich geeinigt, um den langjährigen Streit um angebliche Abgasverstösse beizulegen.

Daimler
14.60 EUR -0.68%
Der Automobilhersteller wird 150 Millionen US-Dollar zahlen, um die Vorwürfe auszuräumen, dass der Konzern die Kunden durch manipulierte Abgaswerte getäuscht haben soll. Die Stuttgarter einigten sich nun mit US-Generalstaatsanwälten, die dem Konzern den Gebrauch einer Software zur Abgasmanipulation vorgeworfen hatten.

US-Generalstaatsanwälte aus 48 Bundesstaaten, dem District of Columbia und Puerto Rico sagten am Montag, Mercedes-Benz habe gegen Umwelt- und Verbraucherschutzgesetze verstossen, um sich Emissionszertifizierungen zu sichern, für die es sich nicht qualifiziert hatte. Der Vergleich mit der Zahlung der 150 Millionen Dollar erfolgt nach einer Untersuchung von neun Generalstaatsanwälten mehrerer Bundesstaaten, darunter Letitia James aus New York. Über 13,5 Millionen Dollar der nun erreichten Einigung gehen an New York zur Bekämpfung der Luftverschmutzung sowie Zahlungen von 2.000 Dollar an Autobesitzer und Leasingnehmer. Mercedes teilte mit, dass das "Unternehmen zwar uneingeschränkt mit den Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten kooperiert hat, der Konzern die erhobenen Vorwürfe jedoch weiterhin als unbegründet ansieht und jegliche Haftung gegenüber den US-Bundesstaaten oder anderweitig bestreitet."

Die Generalstaatsanwälte erklärten unterdessen, Mercedes habe die Verbraucher getäuscht, indem das Unternehmen Dieselfahrzeuge als "sauber" und "grün" beworben habe. "Mercedes hat den New Yorkern saubere, grüne Autos versprochen, aber stattdessen Fahrzeuge verkauft, die unsere Luft verschmutzt und die öffentliche Gesundheit gefährdet haben", sagte James. Nach Angaben der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat Mercedes zwischen 2008 und 2017 mehr als 200.000 Dieselfahrzeuge verkauft, die mit der manipulierten Software ausgestattet waren, darunter über 19.000 Autos, die in New York zugelassen wurden.

DOW JONES

Weitere Links:

Mercedes-Benz-Aktie schwächer: Robotaxi-Kooperation mit Momenta

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com