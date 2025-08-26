Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Frühes Investment 26.08.2025 10:02:16

EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in BBVA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

BBVA
13.71 CHF 15.24%
Kaufen Verkaufen

Die BBVA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7.71 EUR. Bei einem BBVA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.974 BBVA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 209.46 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Papiers am 25.08.2025 auf 16.15 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 209.46 EUR, was einer positiven Performance von 109.46 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete BBVA eine Marktkapitalisierung von 94.70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

